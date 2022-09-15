В Мурманске 17-летний подросток сотрудничал с мошенниками и забирал деньги у пенсионеров

По данным следствия, молодой человек вступил в преступную группу, которая обманом похищала деньги у пенсионеров. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Мурманске заключили под стражу 17-летнего подростка, который промышлял мошенничеством. Юношу обвиняют в совершении трех преступлений по части 2, 3 ст. 159 УК РФ.

По данным следствия, молодой человек вступил в преступную группу, которая обманом похищала деньги у пенсионеров.

- Организаторы преступной группы звонили пожилым северянам и сообщали, что якобы их родственники стали участниками ДТП, и нужны деньги для решения связанных с этим проблем. Выполняя роль курьера и получая у пенсионеров деньги, подросток перечислял их на счета злоумышленников, оставляя себе 10%. Со 2 по 5 сентября 2022 года от его действий пострадали три жителя Мурманска. Общий размер причиненного ущерба составил 620 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба СУ СКР по Мурманской области.

Расследование уголовного дела продолжается.

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