Дата праздника «День здоровья с "Комсомолкой"» в Мурманске изменилась

Желающие принять участие в детских соревнованиях могут уже сейчас подать заявку. Фото: Мария АНАНОВА

Октябрь в Мурманске начнется с семейного праздника «День здоровья с "Комсомолкой"». Мы спешим предупредить всех, кто хочет разделить его с нами: дата изменилась! Праздник пройдет 2 октября, а вот место и время не изменились: мы ждем вас в 11.00 в ТРК Plazma.

- Вас ждут спортивные соревнования "Карапузы, на старт!" для самых маленьких, "Забег в сандалиях" для детей постарше, конкурсы для мам и пап, бабушек и дедушек, викторины о здоровье, консультации врачей местных клиник, ценные подарки и море позитива. Наш главный принцип - все развлечения бесплатно! - рассказали организаторы.

Желающие принять участие в детских соревнованиях могут уже сейчас подать заявку. Регистрация проходит до 26 сентября, присылайте свои данные (ФИО ребенка, возраст участника на момент соревнований и контактный телефон родителя) на электронную почту konkurskpvv@gmail.com. Если из-за изменения даты праздника вы не можете принять в нем участие, также сообщите об этом письмом на электронный адрес.

За новостями следите в группе "Карапузы, на старт! 2022" в "ВКонтакте" и на сайте "КП"-Мурманск".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru