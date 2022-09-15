С начала 2022 года в Мурманской области произошло 29 ДТП с участием мотоциклистов

В авариях с участием двухколесного транспорта пострадали 33 человека. Фото: Яна АСТАХОВА

В Мурманской области с начала этого года произошло 29 ДТП с мотоциклистами.

Как сообщила информагентству Nord News инспектор по особым поручениям УГИБДД по Мурманской области Ирина Петровская, в авариях с участием двухколесного транспорта пострадали и получили травмы разной степени тяжести 33 человека. Погиб один человек.

Напомним: за сутки в Мурманской области в ДТП пострадали четыре человека и один погиб.

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