В Мурманске из грузовика опрокинулись бетонные блоки

Машина потеряла свой груз на улице Книповича.

В Мурманске опрокинулись на проезжую часть бетонные блоки из грузовика. Машина потеряла свой груз на улице Книповича.

- Будьте аккуратнее, проходя возле таких машин, - предупреждают в паблике "Подслушано Мурманск" (18+).

Напомним: в Мурманске автомобиль с прицепом заскочил на отбойник. Необычная авария произошла на Ленинградском шоссе.

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