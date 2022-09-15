В Кильдинстрое и Шонгуе на снос двух домов выделили около 20 миллионов рублей

Работы будут проводить в рамках мероприятий по сносу жилых домов и объектов незавершенного строительства. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Кольском районе планируют снести два дома. Один - в Кильдинстрое, на Кильдинском шоссе, 11, другой - в Шонгуе, на улице Комсомольской, 16. На это дело выделили около 20 миллионов рублей.

Работы будут проводить в рамках мероприятий по сносу жилых домов и объектов незавершенного строительства. Дома должны снести до 20 декабря 2022 года.

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