В Мурманске прокуратура направила иск в суд после нападения бродячей собаки на ребенка

Несовершеннолетний во время прогулки в Абрам-Мысе был укушен безнадзорной собакой с чипом.
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Прокуратура Первомайского округа Мурманска встала на защиту прав ребенка, которого укусила бродячая собака.
- Проверка установила, что несовершеннолетний во время прогулки в Абрам-Мысе был укушен безнадзорной собакой с чипом (желтой биркой). По результатам медицинского осмотра ребенку назначили лечение, в том числе вакцинацию от бешенства, - сообщает прокуратура Мурманской области.
Так как здоровью юного северянина был причинен вред из-за ненадлежащего отлова безнадзорных животных, прокуратура округа направила иск в Октябрьский районный суд о взыскании с администрации Мурманска компенсации морального вреда в пользу ребенка.
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