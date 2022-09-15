Асфальт на улице Книповича в Мурманске должны положить до конца сентября

Дорога у пересечения проспекта Ленина и улицы Академика Книповича в Мурманске стала одним из мест, где в этом году поменяют асфальт. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Дорога у пересечения проспекта Ленина и улицы Академика Книповича в Мурманске стала одним из мест, где в этом году поменяют асфальт. Работы совпали с возвращением многих северян из отпусков, поэтому на оживленном участке возникают заторы.

— Как сообщает комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска, ремонт участка от проспекта Ленина до улицы Полярные Зори ведется в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги». По информаций подрядной организации, работы по асфальтированию участка планируется завершить до 30 сентября, - сообщили «КП»-Мурманск» в администрации Мурманска.

Напомним: на улице Софьи Перовской машина заскочила на гору щебня, приготовленного для ремонта дороги.

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