На озере Среднем в Мурманске приступили к монтажу деревянной набережной

Работы идут по графику. Фото: администрация Мурманска

В Мурманске продолжают благоустраивать зону отдыха у озера Среднее. Место преображается в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда".

- Работы идут по графику. Подрядчик уложил асфальтобетонное покрытие, а сейчас приступил к монтажу деревянной набережной, установке спортивного и игрового оборудования. Также здесь появятся современное освещение и видеонаблюдение, - сообщил глава администрации Мурманска Юрий Сердечкин.

Он отметил, что при благоустройстве озера, где очень любят гулять мурманчане, получилось максимально сохранить растительность.

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