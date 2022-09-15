Стало известно, что стало с жеребенком из Кузомени, которого покусали жеребцы

Семья Чуниных, которая ухаживает за лошадьми, рассказала о состоянии жеребенка. Фото: vk.com/mustangipomory

Этим летом единственная кобыла в табуне диких лошадей в Кузомени Снежка понесла жеребенка - долгожданную девочку.

Прижиться жеребенку было непросто: его стали обижать жеребцы. Но ветеринары осмотрели кобылку и пришли к выводу, что травмы не самые серьезные.

А сейчас семья Чуниных, которая ухаживает за лошадьми, рассказала о состоянии жеребенка.

— Вот и закончилось теплое лето, кобылка наша подросла. Чувствует себя прекрасно. С вашей помощью, друзья, будем стараться пережить долгую, холодную зиму, - написали в паблике «Дикие лошади Кольского п-ва»(12+).

Напомним: в августе к табуну прибился еще один жеребец.

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