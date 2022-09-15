За сутки в Мурманской области в ДТП пострадали четыре человека и один погиб

За сутки произошло четыре ДТП с пострадавшими.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В региональном УГИБДД рассказали о статистике аварийности на дорогах Мурманской области за минувшие сутки. Так, произошло четыре ДТП, в которых четыре человека получили ранения различной степени тяжести и один человек погиб.
Госавтоинспекторы просят автовладельцев соблюдать ПДД и быть предельно внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим, а также правильно выбирать безопасный боковой интервал и дистанцию до впереди движущейся машины.
- Пешеходам в условиях недостаточной видимости, особенно в темное время суток, нужно ответственнее относиться к переходу проезжей части, необходимо отвлечься от гаджетов и сконцентрировать внимание на своем движении, - отмечают в ведомстве.
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