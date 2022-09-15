Мурманчанин с ножом ограбил микрозаймовую организацию

Мужчину задержали, в случившемся он расскаивается. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Мурманске будут судить 32-летнего безработного, который с ножом напал на сотрудницу микрозаймовой организации и забрал деньги из кассы. Офис компании находился на автобусной остановке.

- Вечером злоумышленник зашел в офис, достал нож и стал им размахивать перед лицом работника организации. Мужчина подошел к кассе и похитил всю имеющуюся там наличность, после чего скрылся в неизвестном направлении. Испуганная женщина вызвала полицию, - рассказали в пресс-службе УМВД по Мурманской области.

Всего мурманчанин забрал 2,5 тысячи рублей. Сейчас в отношении северянина возбудили уголовное дело за разбой, ему грозит до 10 лет лишения свободы. Свою вину мужчина признает и в том, что сделал, раскаивается.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru