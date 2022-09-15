В Апатитах открыли памятный стенд погибшему во время спецоперации 25-летнему рядовому

Стенд Владимиру Ивашкину открыли на аллее у ДК в Апатитах. Фото: скриншот видео/Вести

В Апатитах на Аллее славы Дома детского творчества состоялся «Митинг памяти», посвященный Дню Солидарности в борьбе с терроризмом. Во время мероприятия торжественно открыли стенд памяти 25-летнего рядового Владимира Ивашкина.

О его гибели в Харьковской области во время спецоперации стало известно в конце весны.

- Рядовой Владимир Ивашкин погиб 19 мая 2022 года под Великой Камышевахой Харьковской области в ходе проведения специальной военной операции. За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, рядовой Ивашкин указом президента РФ посмертно награжден Орденом мужества, - сообщили во время мероприятия.

На открытие стенда пришли близкие Владимира и те, с кем он учился.

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