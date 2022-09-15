С высшим образованием и до 35 лет. Составлен потрет безработного в Мурманской области

Большинство соискателей в Мурманской области не старше 35 лет. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Специалисты hh.ru составили портрет безработного жителя Мурманской области.

В основном это северяне в возрасте от 26 до 35 лет, с высшим образованием и начальным уровнем владения английским языком. Средние ожидания от зарплаты - от 40 до 60 тысяч рублей. У большинства соискателей есть опыт работы около 6 лет, при этом они ищут работу на полный день и без удаленки, а не подработку.

- Самая популярная профессия среди жителей Мурманской области – менеджер по продажам, это 7% резюме. На втором месте – администратор (6%), на третьем – продавец (5%). Также мурманчане часто ищут работу водителем, секретарем (по 4%), делопроизводителем, оператором и инженером (по 2%). Самые непопулярные в Мурманской области профессии – это агроном, зоотехник, косметолог, парикмахер, андеррайтер, оценщик – в каждом случае речь идет менее чем о 0,1% резюме, - отметили в hh.ru.

Каждый третий северянин готов к переезду.

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