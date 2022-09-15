Контраст закруток в Мурманске: овощи дешевеют, соль и масло дорожают

Соль - в лидерах по росту цен за минувшую неделю.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Сезон закруток в самом разгаре, и стоимость их находится в определенном балансе: часть составляющих дорожает, а другая - дешевеет.
По результатам мониторинга цен на социально значимые товары от Мурманскстата стало известно, что за последнюю неделю больше всего подорожали соль (на 2,9%) и подсолнечное масло (на 0,8%).
- С 6 по 12 сентября наибольшее снижение цен отмечено на репчатый лук (на 12,9%), морковь (на 10,7%), свежую белокочанную капусту (на 8,2%), картофель (на 7,3%), гречневую крупу (на 2,2%), охлажденные и мороженые куры (на 1,3%), яблоки (на 1,2%), шлифованный рис (на 1,1%), - сообщили в Мурманскстате.
Напомним: на прошлой неделе подешевело больше продуктов, чем подорожало.
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