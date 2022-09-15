В мурманской Долине Уюта началось строительство детской площадки с белым медведем

Северяне сами выбрали концепцию новой детской площадки. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В мурманской Долине Уюта начались работы на участке, где разместится новая детская площадка "Полянка полярника". Ее концепцию северяне выбирали весной, всего было предложено три варианта. Победил тот, где внимание белого мишки привлекла горка.

Дедлайн намечен на 23 ноября. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Сейчас место для будущей площадки огорожено. На информационном плакате обозначено, что работы начались 5 сентября, а завершиться должны до 23 ноября. Северяне надеются, что наступление снежного времени года не помешает процессу.

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