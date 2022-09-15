В городском парке Кировска установили скульптуру лисы

Скульптуру установили рядом с озером. Фото: vk.com/sportgornyak

Городской парк Кировска стал ярче - здесь установили ярко-оранжевую скульптуру.

- На месте отдыха у озера установили красавицу лису, - сообщает паблик "Спорткомплекс «Горняк» г. Кировск" (12+).

Местные жители оценили арт-объект.

Напомним: весной в Коле вандалы разрушили скульптуру котика. От фигуры остались только лапы. А мурманский дизайнер создал в Турции уличные арт-объекты. В центре Кемера появились грибы, а на пляже – скамейки с надписью VALCHENTO.

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