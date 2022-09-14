В Мурманской области ожидаются дожди и до +13 градусов

В ближайшие дни преобладающая температура воздуха составит +7+12 градусов.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Мурманской области ожидается дождливая погода. 15 - 17 сентября влияние обширного циклона, расположенного на юге Скандинавии, на погоду Кольского полуострова будет усиливаться.
- 15 сентября ожидается облачная погода, дождь. Ветер восточный, северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью +3+8, днем +8+13 градусов, - сообщили в мурманском гидрометцентре.
В ближайшие дни преобладающая температура воздуха составит +7+12 градусов.
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