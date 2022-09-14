Россиянин пытался выведать у полицейского из Мурманска государственную тайну

Мурманский областной суд признал россиянина виновным и назначил ему штраф в 200 тысяч рублей. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Сотрудники УФСБ по Мурманской области задержали 44-летнего россиянина, который пытался узнать государственную тайну от сотрудника ОВД из Мурманска.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «Покушение на незаконное получение сведений, составляющих государственную тайну».

- На встрече с сотрудником полиции, который действовал под контролем сотрудников УФСБ, злоумышленник незаконным способом получил от последнего бумажные копии муляжей документов, имеющих степень секретности «секретно» со сведениями, которые в случае их достоверности, составляли бы государственную тайну, - сообщили в региональном ФСБ.

Поддельные документы мужчина сфотографировал на мобильный телефон, однако свой преступный умысел не довел до конца, так как полученные сведения были недостоверными.

Мурманский областной суд признал россиянина виновным и назначил ему штраф в 200 тысяч рублей.

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