В Мурманской области столкнулись LADA и Renault, погиб человек

В ДТП водитель отечественного автомобиля погиб на месте, водитель Renault получил травмы. Фото: скрин видео
В Мурманской области 14 сентября произошло смертельное ДТП. Последствия аварии сняли на видео очевидцы.
- По предварительной информации, около 15.00 в районе 1192 километра произошло столкновение двух автомобилей - LADA Granta и Renault Megane. В ДТП водитель отечественного автомобиля погиб на месте, водитель Renault получил травмы и был доставлен в медицинское учреждение, - сообщает инспектор по особым поручениям УГИБДД по Мурманской области Ирина Петровская.
Все обстоятельства происшествия устанавливаются. На месте работают сотрудники ГИБДД.
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