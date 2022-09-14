В Мурманской области столкнулись LADA и Renault, погиб человек

В ДТП водитель отечественного автомобиля погиб на месте, водитель Renault получил травмы. Фото: скрин видео

В Мурманской области 14 сентября произошло смертельное ДТП. Последствия аварии сняли на видео очевидцы.

- По предварительной информации, около 15.00 в районе 1192 километра произошло столкновение двух автомобилей - LADA Granta и Renault Megane. В ДТП водитель отечественного автомобиля погиб на месте, водитель Renault получил травмы и был доставлен в медицинское учреждение, - сообщает инспектор по особым поручениям УГИБДД по Мурманской области Ирина Петровская.

Все обстоятельства происшествия устанавливаются. На месте работают сотрудники ГИБДД.

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