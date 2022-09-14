Общественный транспорт Мурманска изменит расписание движения в День города

Некоторые автобусы и троллейбусы будут работать по воскресному осеннему расписанию. Фото: администрация Мурманска

1 октября общественный транспорт Мурманска изменит расписание движения. Это будет связано с празднованием 106-летия города.

Так, троллейбусы №№ 3, 4, 6 и 10 и автобусы №№ 5, 18, 3Т будут работать по воскресному осеннему расписанию.

Путь следования троллейбусов №№ 3, 6 и автобуса № 1 будет изменен: в сторону севера через ул. Академика Книповича – ул. Шмидта до остановки «Ул. Володарского» на ул.Челюскинцев и далее по своему маршруту. В сторону юга - от остановки «Ул. Челюскинцев» – ул. Шмидта – по ул. Академика Книповича до остановки «Ул. Академика Книповича» на пр.Ленина – далее по своему маршруту.

- Также поменяется путь следования автобуса №18: в сторону севера по ул. Академика Книповича – ул. Шмидта – ул. Карла Маркса и далее по своему маршруту. В сторону юга от остановки «Городская больница» – ул. Шмидта – по ул. Академика Книповича до остановки «Ул. Академика Книповича» на пр. Ленина – далее по своему маршруту, - сообщает минтранс региона.

Также организуют временные остановки для автобуса № 18 на улице Карла Маркса в районе дома № 1/3 и в районе дома на улице Софьи Перовской,18.

Кроме того, будут внесены изменения в путь следования пригородных и междугородных маршрутов, которые отправляются от автовокзала в южном направлении. Движение будет по ул. Коминтерна/ул. Шмидта и далее по маршруту следования.

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