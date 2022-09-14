Мурманск вошел в топ-20 самых зеленых городов России

Мурманчан приглашают высадить деревья и кустарники. Фото: vk.com/morar_51

Мурманск оказался на 19-й строчке в списке самых зеленых городов России с населением от 50 тысяч человек. Доля лесов и зеленых насаждений от общей площади заполярной столицы в этом году составила 44%.

- Такой результат стал возможен благодаря регулярному кропотливому труду неравнодушных мурманчан по озеленению нашего города. С 2012 года в рамках акции «Зеленый рекорд» они выходят на улицы, чтобы сделать Мурманск еще зеленее и краше. Благодаря этой традиции в городе за 10 лет появилось почти 50 тысяч новых деревьев и кустарников, - отметил глава Мурманска Игорь Морарь.

Северян приглашают на следующий «Зеленый рекорд», который пройдет 17 сентября в 11.00. Инвентарь и саженцы каждому выдадут.

Список территорий, где будут высаживать деревья, можно посмотреть на сайте администрации.

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