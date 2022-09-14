В Туломе топят автомобили

В комментариях северяне пишут, что владельцы авто видимо забыли о приливах и отливах. Фото: vk.com/i.murmansk

Пара машин оказалась в реке Туломе по неизвестным причинам. Один из автомобилей всеми колесами ушел под воду.

- Не только в Териберке топят машины. А у красной иномарки еще периодически сигнализация надрывается, - пишут в паблике "Мурманск".

В комментариях северяне пишут, что владельцы авто видимо забыли о приливах и отливах.

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