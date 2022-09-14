Губернатор Андрей Чибис прокомментировал пожар в цеху Кольской ГМК в Мончегорске

На месте работают все экстренные службы. Фото: gov-murman.ru

В Мончегорске 14 сентября случился пожар в кобальтовом отделении цеха электролиза никеля-2 Кольской ГМК. На данным момент возгорание локализовали. По предварительным данным, пострадавших и погибших нет. Площадь пожара составляет 600 квадратных метров, частично обрушилась кровля здания.

Губернатор Мурманской области прокомментировал произошедшее.

- На месте работают все экстренные службы, людей своевременно эвакуировали, пожарные героически борются с огнем, - отметил Андрей Чибис.

На месте происшествия работает вице-губернатор Эрик Хисматуллин, также туда прибыл глава МЧС Мурманской области.

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