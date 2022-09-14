Пожар в цеху Кольской ГМК локализовали

Спустя шесть часов пожар локализовали. Фото: МЧС Мурманской области
Спустя шесть часов после начала пожара на территории Кольской ГМК локализовали. Возгорание в кобальтовом отделении цеха электролиза никеля-2 началось в 9.04, в 14.57, по данным МЧС, произошла локализация. Рабочих смены оперативно вывели на улицу, пострадавших и погибших нет.
Напомним: кровля здания цеха частично обрушилась, площадь пожара составила почти 600 кв. м.
Руководство Кольской ГМК назвало причину возгорания.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31
Почта kpmurmansk@phkp.ru