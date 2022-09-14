Пожар в цеху Кольской ГМК локализовали

Спустя шесть часов пожар локализовали. Фото: МЧС Мурманской области

Спустя шесть часов после начала пожара на территории Кольской ГМК локализовали. Возгорание в кобальтовом отделении цеха электролиза никеля-2 началось в 9.04, в 14.57, по данным МЧС, произошла локализация. Рабочих смены оперативно вывели на улицу, пострадавших и погибших нет.

Напомним: кровля здания цеха частично обрушилась, площадь пожара составила почти 600 кв. м.

Руководство Кольской ГМК назвало причину возгорания.

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