МЧС опубликовало видео тушения пожара в цеху Кольской ГМК

Людей эвакуировали на безопасное расстояние. Фото: скрин видео МЧС

С 10 утра 14 сентября в Мончегорске тушат серьезный пожар в цеху Кольской ГМК. Возгорание случилось в кобальтовом отделении цеха электролиза никеля-2, по предварительным данным, пострадавших нет. Людей эвакуировали на безопасное расстояние.

ГУ МЧС по Мурманской области опубликовало видео тушения пожара. У здания частично обрушилась кровля, площадь пожара составляет 600 квадратных метров.

На месте происшествия работает 101 человек. Там же находится замгубернатора Мурманской области Эрик Хисматуллин.

Напомним: стала известна причина пожара в цеху Кольской ГМК в Мончегорске.

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