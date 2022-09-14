МЧС опубликовало видео тушения пожара в цеху Кольской ГМК

Людей эвакуировали на безопасное расстояние. Фото: скрин видео МЧС
С 10 утра 14 сентября в Мончегорске тушат серьезный пожар в цеху Кольской ГМК. Возгорание случилось в кобальтовом отделении цеха электролиза никеля-2, по предварительным данным, пострадавших нет. Людей эвакуировали на безопасное расстояние.
ГУ МЧС по Мурманской области опубликовало видео тушения пожара. У здания частично обрушилась кровля, площадь пожара составляет 600 квадратных метров.
На месте происшествия работает 101 человек. Там же находится замгубернатора Мурманской области Эрик Хисматуллин.
Напомним: стала известна причина пожара в цеху Кольской ГМК в Мончегорске.
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