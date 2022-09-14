У здания горящего цеха Кольской ГМК частично обрушилась кровля

Площадь пожара составляет 600 квадратных метров. Фото: скриншот видео/Би-порт

Почти шесть часов продолжается пожар на территории Кольской ГМК. Напомним: здесь около 9 утра произошло возгорание в кобальтовом отделении цеха электролиза никеля-2. Рабочих смены оперативно вывели на улицу, пострадавших и погибших нет.

- В настоящее время у здания частично обрушена кровля, работа пожарно-спасательных подразделений продолжается на площади 600 кв.м. На месте работает заместитель губернатора Мурманской области Эрик Хисматуллин, - сообщили в пресс-службе МЧС по Мурманской области.

Руководство Кольской ГМК назвало причину возгорания.

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