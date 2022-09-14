Из-за пожара в цеху Кольской ГМК в Мончегорске не зафиксировали превышений вредных выбросов

Специалисты перешли на усиленный мониторинг ситуации. Фото: Илья Грачев

14 сентября в цеху Кольской ГМК в Мончегорске случился пожар. Людей эвакуировали на безопасное расстояние, по предварительным данным, пострадавших нет. Пожарные продолжают бороться с огнем с 10 утра.

- По данным Мурманского УГМС, в Мончегорске ситуация под контролем, превышений вредных выбросов на данную минуту нет. Специалисты перешли на усиленный мониторинг ситуации, - сообщает оперштаб Мурманской области.

В ликвидации пожара задействован 101 человек. На место происшествия выехал замгубернатора Эрик Хисматуллин.

Напомним: появилось видео из горящего цеха Кольской ГМК в Мончегорске.

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