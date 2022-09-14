Стала известная причина пожара в цеху Кольской ГМК в Мончегорске

Борьба с огнем продолжается. Фото: vk.com/i.murmansk

С 9 утра 14 сентября в Мончегорске горит кобальтовое отделение цеха электролиза никеля-2 Кольской ГМК. Руководство предприятия сообщило, из-за чего начался пожар.

- Произошло возгорание реагентов в кобальтовом отделении на участке экстракции, - рассказал генеральный директор Кольской ГМК Евгений Борзенко.

Сейчас лаборатория МЧС по Мурманской области вместе со службами компании проводят мониторинг по выбросам в атмосферу. Пострадавших и погибших в пожаре нет.

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