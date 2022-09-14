Как расплавленное золото. Под Кировском запечатлели на видео шикарный закат

Фото и видео природной красоты было снято на мобильный телефон. Фото: Олег Семенкевич vk.com/olegphoto51

Фотограф из Апатитов Олег Семенкевич запечатлел невероятно красивый закат в районе Кировска. Облака были похожи на расплавленное золото.

- Много закатов я видел в своей жизни, но этот запомнился особенно... Дорога в поселок Октябрьский, недалеко от поселка Коашва, - пишет северянин.

Фото и видео природной красоты было снято на мобильный телефон, в сеть автор выложил их без обработки.

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