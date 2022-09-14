Дым от пожара в цеху Кольской ГМК дошел до Мончегорска

Дым от горящего цеха дошел до Мончегорска. Фото: МЧС по Мурманской области

Около девяти часов утра 14 сентября в Мончегорске в кобальтовом отделении цеха электролиза никеля-2 Кольской ГМК произошло возгорание. На данный момент площадь пожара составляет около 600 кв.м, на месте работает 101 человек.

Как отмечают жители города, дым от большого пожара дошел до города.

- Чувствуется запах гари, - рассказал "КП"-Мурманск" житель Мончегорска.

Как отметили в "Норникеле", ликвидация горения продолжается. Весь персонал эвакуировали, пострадавших нет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru