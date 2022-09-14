Дым от пожара в цеху Кольской ГМК дошел до Мончегорска

Дым от горящего цеха дошел до Мончегорска. Фото: МЧС по Мурманской области
Около девяти часов утра 14 сентября в Мончегорске в кобальтовом отделении цеха электролиза никеля-2 Кольской ГМК произошло возгорание. На данный момент площадь пожара составляет около 600 кв.м, на месте работает 101 человек.
Как отмечают жители города, дым от большого пожара дошел до города.
- Чувствуется запах гари, - рассказал "КП"-Мурманск" житель Мончегорска.
Как отметили в "Норникеле", ликвидация горения продолжается. Весь персонал эвакуировали, пострадавших нет.
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