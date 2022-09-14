В Мончегорске художник сделал из электрощитов арт-объекты

Щиты украсили на Ленинградской набережной. Фото: t.me/v_sadchikov

В Мончегорске стали произведениями искусства электрические щиты, что находятся на Ленинградской набережной. Их расписал местный художник.

- Наша молодежь продолжает творить своими руками и делать город красивее. Была закуплена флуоресцентная краска, через отдел молодежной политики администрация города обратились к неравнодушной молодежи. Данил Дитянцев согласился нам помочь, за что ему огромное спасибо, - отметил в своем Telegram-канале глава администрации Мончегорска Виктор Садчиков.

Глава муниципалитета надеется, что такая красота продержится долго, и ее не испортят вандалы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru