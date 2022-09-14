Природному парку "Териберка" исполнился один год

По подсчетам ученых Кольского научного центра, предельная емкость района – 60 тысяч туристов в год, что учли при проектировании природного парка «Териберка». Фото: Антон ЗАБИРОВ

13 сентября 2021 года в Мурманской области был создан региональный природный парк «Териберка», ему исполнился год. С тех пор, чтобы увидеть природные достопримечательности села, нужно получить разрешение.

- «Териберка» – во многом уникальная для региона особо охраняемая природная территория. Она создавалась в месте, испытывающем нарастающую туристическую нагрузку. Неожиданная популярность возникла в 2014 году, после выхода фильма «Левиафан». К берегу Баренцева моря потянулись туристы со всего мира, - рассказывают в Кандалакшском природном заповеднике.

По подсчетам ученых Кольского научного центра, предельная емкость района – 60 тысяч туристов в год, что учли при проектировании природного парка «Териберка». Перед его созданием впервые в регионе проводились социологические исследования для максимального учета интересов местных жителей при сохранении природы.

Напомним: для жителей Мурманской области посещение ООПТ платным не станет.

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