К месту пожара на промплощадке Кольской ГМК в Мончегорске прибыл глава МЧС Мурманской области

Глава МЧС Мурманской области прибыл на место пожара. Фото: МЧС по Мурманской области

На промплощадке Кольской ГМК продолжается борьба с серьезным пожаром. Напомним: около 10 утра 14 сентября здесь произошло возгорание в одном из цехов.

- На место происшествия прибыл начальник Главного управления МЧС России по Мурманской области генерал-майор внутренней службы Руслан Назаров. В настоящее время для ликвидации пожара задействован 101 человек и 19 единиц техники, - сообщили в пресс-службе МЧС по Мурманской области.

Напомним: на место также выехал вице-губернатор Эрик Хисматуллин. Площадь возгорания составляет около 600 квадратных метров.

Очевидцы делятся кадрами возгорания.

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