Губернатор Андрей Чибис о пожаре в цеху Кольской ГМК: "На месте работают все экстренные службы"

Пожарные героически борются с огнем. Фото: Sam Butovski

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис прокомментировал ситуацию с пожаром в цеху Кольской ГМК в Мончегорске. Напомним: возгорание произошло утром 14 сентября. По предварительным данным, горит цех электролиза никеля. Борьба с огнем продолжается.

- На месте работают все экстренные службы, людей своевременно эвакуировали, пожарные героически борются с огнем, - отметил глава региона в своем Telegram-канале.

По поручению Андрея Чибиса на место пожара выехал замгубернатора Эрик Хисматуллин.

Напомним: появилось видео из горящего цеха Кольской ГМК в Мончегорске.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru