Жестоко убивший мужчину житель Ревды пытался обжаловать приговор

Судебная коллегия по уголовным делам Мурманского областного суда тщательно проверила доводы жалоб и признала их несостоятельными. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

43-летний житель Ревды, осужденный за убийство, пытался обжаловать приговор.

В ночь с 14 на 15 октября 2019 года пьяный мужчина не менее 56 раз ударил 39-летнего северянина руками, ногами, а также металлическим прутом по различным частям тела. Тот получил тяжкие травмы, из-за которых скончался.

Злоумышленник признал вину лишь в части тех травм, которые не стали причиной смерти мужчины. По итогу ему назначили наказание в виде 9 лет и 10 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Вместе с защитником осужденный обжаловал приговор, не согласившись с судебным решением.

- Судебная коллегия по уголовным делам Мурманского областного суда тщательно проверила доводы жалоб и признала их несостоятельными. По результатам апелляционного рассмотрения уголовного дела приговор оставлен без изменения, - сообщает пресс-служба Мурманского областного суда.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru