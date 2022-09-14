Площадь пожара в цеху Кольской ГМК в Мончегорске составляет 600 квадратных метров

Площадь пожара на данный момент составляет 600 кв.м. Фото: МЧС по Мурманской области

Около 10 часов утра 14 сентября в одном из цехов Кольской ГМК произошел пожар. Его пытаются потушить до сих пор.

- К месту пожара направлена оперативная группа Главного управления МЧС России по Мурманской области и мобильная лаборатория для контроля экологической обстановки. Пожарно-спасательными подразделениями принимаются все меры по дальнейшему недопущению распространения огня на соседние здания. Предварительно площадь выгорания составляет 600 квадратных метров. В ликвидации пожара задействовано 56 человек и 16 единиц техники, - сообщили в пресс-службе МЧС по Мурманской области.

Как уточнили в ведомстве, пострадавших нет. Напомним: очевидцы выложили видео с места пожара.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru