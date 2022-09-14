"Горит очень сильно". Появилось видео из горящего цеха Кольской ГМК в Мончегорске

По предварительным данным, пострадавших нет. Фото: Татьяна Антилайнен

14 сентября в цеху Кольской ГМК в Мончегорске произошел серьезный пожар. По предварительным данным, горит ЦЭН-2 (цех электролиза никеля). Людей вывели на безопасное расстояние, на месте работают огнеборцы.

Очевидцы выкладывают в соцсети видео с места пожара.

- Горит очень сильно, - пишет Марина Малюга в паблике "Подслушано Мончегорск" (18+).

Наружу вырываются огромные черные клубы дыма, которые видно из разных точек города. Возгорание еще не ликвидировали.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru