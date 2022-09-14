"Горит очень сильно". Появилось видео из горящего цеха Кольской ГМК в Мончегорске

По предварительным данным, пострадавших нет. Фото: Татьяна Антилайнен
14 сентября в цеху Кольской ГМК в Мончегорске произошел серьезный пожар. По предварительным данным, горит ЦЭН-2 (цех электролиза никеля). Людей вывели на безопасное расстояние, на месте работают огнеборцы.
Очевидцы выкладывают в соцсети видео с места пожара.
- Горит очень сильно, - пишет Марина Малюга в паблике "Подслушано Мончегорск" (18+).
Наружу вырываются огромные черные клубы дыма, которые видно из разных точек города. Возгорание еще не ликвидировали.
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