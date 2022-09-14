Очевидцы опубликовали видео пожара в цеху Кольской ГМК в Мончегорске

Очевидцы опубликовали видео с места происшествия. Фото: Илья Спиридонов

Утром 14 сентября случился пожар в цеху Кольской ГМК в Мончегорске. По предварительной информации, никто не пострадал, людей вывели на безопасное расстояние.

Очевидцы опубликовали видео с места происшествия. По кадрам видно, что задымление сильное, дым из-за ветра распространяется в сторону города.

- Горят два отделения центра электрических нагрузок, потушить пока не могут, - пишут в паблике "Подслушано Мончегорск".

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