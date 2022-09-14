В цеху Кольской ГМК в Мончегорске произошел пожар

Борьба с пожаром продолжается. Фото: Иван МАКЕЕВ

Около 10 утра 14 сентября в цеху Кольской ГМК у Никелевого шоссе в Мончегорске произошел пожар.

- По предварительной информации, пострадавших нет, все люди выведены на безопасное расстояние. На месте работают пожарно-спасательные подразделения Мурманской области, - сообщили в пресс-службе МЧС по Мурманской области.

В данный момент пожар еще не ликвидирован. Ожидаются официальные комментарии.

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