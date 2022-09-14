На Северном флоте завершились лагерные сборы частей и подразделений РХБ защиты

Особое внимание уделялось качеству подготовки личного состава в соответствии с их боевым предназначением при выполнении задач РХБ защиты. Фото: пресс-служба СФ

В частях и подразделениях радиационной, химической и биологической защиты армии ВВС и ПВО Северного флота завершили лагерные сборы.

Так, на практике военнослужащие отработали задачи РХБ в суровых северных условиях при возможности использования противником оружия массового поражения.

- Особое внимание уделялось качеству подготовки личного состава в соответствии с их боевым предназначением при выполнении задач РХБ защиты, а также изучению новых образцов вооружения и военной техники, - сообщает пресс-служба Северного флота.

Основные усилия были направлены на повышение уровня полевой выучки при работе с имитацией отравляющих и радиоактивных веществ, качественную отработку задач полигонных работ.

Также были задействованы подразделения аэрозольной маскировки, которые отработали действия по маскировке причального фронта и административных сооружений в Североморске.

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