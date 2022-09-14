МФЦ Ленинского округа Мурманска открылся после ремонта

9 сентября после капитального ремонта открылось отделение МФЦ в Ленинском округе. Фото: МФЦ Мурманской области

9 сентября после капитального ремонта открылось отделение МФЦ Ленинского округа Мурманска, что находится на улице Хлобыстова, 26.

Теперь гостей встречают в новом интерьере, который отвечает требованиям фирменного стиля «Мои документы», стандартам комфортности и трендам цифровизации. А для удобства родителей там сделали детский уголок и пеленальный столик.

- Современная, стильная зона обслуживания и просторная зона ожидания, технологичный сектор пользовательского сопровождения, современная система электронной очереди и информационный киоск с выходом на портал Госуслуг – все эти новшества призваны сделать максимально комфортным пребывание заявителей в офисе многофункционального центра, - отметили в МФЦ Мурманской области.

Напомним: первый этаж МФЦ в Первомайском округе Мурманска закрывают на капитальный ремонт. За некоторыми услугами северянам придется обращаться в другие офисы.

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