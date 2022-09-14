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Происшествия14 сентября 2022 6:54

"Я тоже такого хочу". Мурманчанин украл хаски, потому что ему очень понравилась собака

Житель Мурманска украл у родственника любимой женщины хаски
Ника СВЕТЛОВА
Мужчине так приглянулась чужая хаски, что он решил забрать ее себе.

Мужчине так приглянулась чужая хаски, что он решил забрать ее себе.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

38-летний житель Мурманска находится под подпиской о невыезде и может лишиться свободы на два года. И все потому, что ему слишком понравилась чужая собака.

Мужчина пришел в гости к своей возлюбленной, которая живет вместе с 23-летним братом, последнего дома не было. Пара выпивала, после женщина заснула. А когда проснулась, то не увидели ни возлюбленного, ни хаски брата.

- Задержанный мурманчанин ранее привлекался к административной ответственности. Он сознался в содеянном и объяснил, что ему очень приглянулось пушистое красивое животное, он решил его похитить, чтобы оставить у себя. Полицейские изъяли питомца и вернули владельцу, - сообщили в пресс-службе УМВД по Мурманской области.

Владелец собаки оценил ее стоимость в 30 тысяч рублей.

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