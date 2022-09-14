Нарочно не придумаешь. Происшествие с горой щебня в центре Мурманска удивило северян

Машина застряла в горе щебня. Фото: vk.com/murmansk_dtp

В центре Мурманска продолжается дорожная кампания, в том числе асфальт кладут на улице Софьи Перовской. Вечером 13 сентября здесь, у дома № 33, произошла странная авария.

Машина заехала на гору щебня, приготовленного для дорожных работ, и застряла на ней.

- Укладчики асфальта, как безбашенные, бегают перед машинами, машут руками, не понять, что хотят, еще и в темноте! Создают опасные ситуации, иногда рабочая техника выезжает внезапно на дорогу. Может, кто-то будет контролировать их работу? - написал в паблике "Мурманск ДТП ЧП" (18+) Александр Исаков.

Напомним: в Мурманске на Ленинградском шоссе в районе КП-2 машина с прицепом застряла на отбойнике.

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