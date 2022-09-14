Последствия аварии на трассе в Мурманске сняли на видео

Аварию сняли на видео очевидцы. Фото: vk.com/murmansk_dtp

13 сентября в Мурманске на Ленинградском шоссе произошла авария с участием "Лады". Возле КП-2 "Снежинка" машина с прицепом оказалась на отбойнике.

Водитель не справился с управлением на повороте и вылетел на ограждение. К счастью, никто не пострадал.

- Обращений по факту данной аварии не поступало, - сообщили "КП"-Мурманск" в УГИБДД по Мурманской области.

Напомним: на выходных на дороге в Териберку перевернулась машина, в которой ехала пожилая пара.

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