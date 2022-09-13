Циклон из Скандинавии несет в Мурманскую область сильные дожди

Ближайшие дни в Мурманской области будут дождливыми.
Фото: Мария ПАШЕНКОВА
В Мурманской области бабье лето в сентябре было скромным, и в ближайшее время северянам лучше не расставаться с зонтиком или дождевиком.
Как сообщают синоптики, циклон из Скандинавии принесет в Заполярье сильные дожди, особенно щедро будет поливать в среду и в ночь на четверг. К концу недели также ожидается усиление ветра. Температура воздуха не превысит +15.
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