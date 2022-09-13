Региональный оператор по обращению с ТКО в Мурманской области навязывал контрагентам невыгодные условия договора.

Компании вывозили больше мусора, чем было предусмотрено договором. Фото: Евгения ГУСЕВА

Компании «СорэксМед» и «Севстрой» пожаловались в УФАС по Мурманской области на действия регионального оператора по обращению с ТКО «Ситиматик», посчитав, что им навязывают невыгодные условия для сотрудничества. Антимонопольщики рассмотрели жалобы и посчитали, что регоператор злоупотребил доминирующим положением на рынке.

В декабре 2021 года «Ситиматик», «СорэксМед» и «Севстрой» заключили договоры на вывоз ТКО из муниципальных образований: первая компания платит, другие - делают.

- С момента начала оказания услуг стало очевидно, что количество фактически вывозимых ТКО в тоннах на порядок меньше изначально планируемой величины. Юридические лица вывозили столько контейнеров и того объема, которые предусматривалось условиями договора, но масса фактически выброшенных отходов была значительно ниже предполагаемой. Оплата же оказанных обществами услуг за отчетный период производилась, исходя из массы фактически вывезенных твердых коммунальных отходов, но не больше планируемой, - сообщили в УФАС.

Компании обратились к регоператору с просьбой скорректировать оплату, но получили отказ. Сейчас антимонопольный орган обратился к «Ситиматик» с предупреждением, что ситуацию надо исправить. В противном случае будет возбуждено административное производство.

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