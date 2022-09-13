На улице Буркова в Мурманске на два дня ограничат движение

Ограничения на улице Буркова будут длиться два дня. Фото: Наталия АНДРЕАССЕН

На улице Капитана Буркова в Мурманске два дня будут ограничивать движение.

Как сообщили в администрации города, с 8.00 до 17.00 20 сентября не проехать будет по половине дороги в южном направлении у дома № 13, а на следующий день в это же время - в северном направлении.

Напомним: 1 октября из-за празднования Дня города в Мурманске будет перекрыт центр города.

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