На улице Буркова в Мурманске на два дня ограничат движение

Ограничения на улице Буркова будут длиться два дня.
Фото: Наталия АНДРЕАССЕН
На улице Капитана Буркова в Мурманске два дня будут ограничивать движение.
Как сообщили в администрации города, с 8.00 до 17.00 20 сентября не проехать будет по половине дороги в южном направлении у дома № 13, а на следующий день в это же время - в северном направлении.
Напомним: 1 октября из-за празднования Дня города в Мурманске будет перекрыт центр города.
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