В Апатитах из-за группы подростков с перцовым баллончиком пострадал пятилетний ребенок

Перцовый баллончик распылили на детской площадке. Фото: vk.com/nashi_apatity

Полиция разбирается в обстоятельствах конфликта в Апатитах, где произошла ссора между группой подростков и мамой пятилетнего ребенка.

Все случилось на детской площадке рядом с домом № 1 на улице Победы. Женщина с ребенком пришли туда поиграть, в это же время здесь находились девочки. Их поведение не понравилось северянке, она сделала им замечание из-за того, что те курили и матерились.

Тогда одна из несовершеннолетних достала перцовый баллончик и распылила в сторону женщины и ребенка. По предварительной версии, после этого северянка применила физическую силу к хулиганке.

- Поступили заявления от обеих сторон конфликта, проводится проверка, - рассказала "КП"-Мурманск" врио начальника ОИиОС МВД по Мурманской области Наталья Колбушкова.

Местные жители отмечают, что не раз жаловались на подростков, которые неподобающе себя ведут и сломали многие элементы детской площадки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru