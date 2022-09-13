Скончался экс-глава Кандалакшского района Александр Богданов

Александра Богданова похоронят в Кандалакше. Фото: vk.com/blogg51

Ушел из жизни бывший глава Кандалакшского района Александр Григорьевич Богданов. Об этом сообщают в группе "Кандалакша|Blogg51".

Александр Богданов родился в Кандалакше в 1954 году. Окончил школу № 8. Трудовую деятельность начинал как ученик токаря, затем работал токарем на Кандалакшском механическом заводе.

Позже экс-глава с отличием окончил Петрозаводский автотранспортный техникум. Руководил автоколонной № 1443. Пост главы Кандалакшского района он занимал с 2013 по 2016 годы.

Александра Богданова похоронят в Кандалакше.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru