Стало известно расписание школьных каникул в Мурманской области на 2022/2022 учебный год

До осенних каникул школьникам осталось не так много. Фото: Олег УКЛАДОВ

Новый учебный год только начался, а некоторые школьники уже мечтают о каникулах. И они не за горами. Жителям Мурманской области рассказали, когда ученики будут отдыхать в 2022 и 2023 годах.

Так, в школах, где обучение проводится по триместрам, первые осенние каникулы будут длиться с 10 по 16 октября, вторые - с 21 по 27 ноября, зимние - с 31 декабря по 8 января и с 20 по 26 февраля, весенние - с 3 по 9 апреля.

В школах, где учатся по четвертям, каникулы будут длиться с 29 октября по 6 ноября, с 31 декабря по 8 января и с 8 по 16 апреля.

- Напомним, что в разных регионах оно может отличаться, администрация школы имеет право устанавливать свои даты, - сообщили в оперативном штабе Мурманской области.

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