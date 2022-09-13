Мурманск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Мурманск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Мурманск
+10°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество13 сентября 2022 12:45

Стало известно расписание школьных каникул в Мурманской области на 2022/2022 учебный год

Жителям Мурманской области рассказали про даты школьных каникул на новый учебный год
Ника СВЕТЛОВА
До осенних каникул школьникам осталось не так много.

До осенних каникул школьникам осталось не так много.

Фото: Олег УКЛАДОВ

Новый учебный год только начался, а некоторые школьники уже мечтают о каникулах. И они не за горами. Жителям Мурманской области рассказали, когда ученики будут отдыхать в 2022 и 2023 годах.

Так, в школах, где обучение проводится по триместрам, первые осенние каникулы будут длиться с 10 по 16 октября, вторые - с 21 по 27 ноября, зимние - с 31 декабря по 8 января и с 20 по 26 февраля, весенние - с 3 по 9 апреля.

В школах, где учатся по четвертям, каникулы будут длиться с 29 октября по 6 ноября, с 31 декабря по 8 января и с 8 по 16 апреля.

- Напомним, что в разных регионах оно может отличаться, администрация школы имеет право устанавливать свои даты, - сообщили в оперативном штабе Мурманской области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru